Главные темы Стратегической сессии Министерства в Шымкенте — развитие сфер взаимодействия с гражданским обществом, межэтническое и межконфессиональное согласие, молодёжь и семья, а также СМИ.

На открытии стратегической сессии была озвучена повестка дня, в соответствии с которой были обозначены темы 11 встреч, семинаров, панельных сессий и обсуждений по актуальным вопросам.

На мероприятиях МИОР в Шымкенте участие приняли порядка 200 человек, на которых были подняты актуальные вопросы, связанные с деятельностью АО «Казтелерадио» в части эксплуатации и развития инфраструктуры телерадиовещания, проведением религиоведческой экспертизы, государственного социального заказа и грантового финансирования, методического обеспечения по развитию межэтнических отношений, доступа к информации местных госорганов, развития отраслевой журналистики и другие.

Основная задача Дней МИОР в регионах – обсуждение и разъяснение актуальных вопросов и задач, а также выстраивание конструктивного диалога представителей госорганов и региональной общественности, учёт местных специфик в стратегической работе по направлениям, курируемым Министерством.

Сотрудники ведомства ответили на ряд актуальных вопросов, волнующих общественность Шымкента.

Все озвученные предложения во время прошедших мероприятий будут учтены в дальнейшем при совершенствовании работы как на центральном, так и на региональном и местном уровнях.

Отметим, «Дни Министерства» в регионах страны являются частью реализации концепции Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство».