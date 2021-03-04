Свои данные школьники и студенты могут отправить на t.me/TolemCardRegisterBot.

Сначала отправляются данные учащегося или студента, а затем эти данные проверяются модератором. Если все правильно, заявителю приходит сообщение с одобрением и с ссылкой перехода на «Kaspi.kz» для оплаты, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Срок изготовления карты 7-10 дней.

Готовность карты можно проверить по номеру WhatsApp +7 775 213 9746 или на сайте https://tolemcard.kz/ (необходимо ввести ИИН).

Готовую карту можно забрать с фронт-офиса «Tolem». Адрес: площадь Аль-Фараби, 9 угол улицы Айбергенова