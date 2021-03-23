С 5 апреля 2021 года авиакомпания «SCAT» начнет выполнение рейсов между городами Шымкент и Стамбул с частотой 2 раза в неделю.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 10 марта 2021 года разрешено возобновление международного регулярного рейса по маршруту Шымкент – Стамбул – Шымкент с частотой 2 рейса в неделю для каждой стороны.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Б737 по понедельникам и средам.

Отмечаем, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.