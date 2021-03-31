Полицейские в течение получаса задержали подозреваемого в автоугоне.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный угнал у него автомашину Audi. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 200 УК РК “Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка всего за 30 минут обнаружили угнанную автомашину. Полицейские задержали подозреваемого в автоугоне и доставили в районный отдел полиции. Им оказался житель Тюлькубасского района. Следствием установлено, что ранее между потерпевшим и автоугонщиком произошла ссора.

Как выяснилось, на одной из дорог Тулькубасского района владелец Audi протаранил стоявшую на обочине автомашину подозреваемого. В результате на почве ссоры молодой человек незаконно похитил автомашину потерпевшего.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Обе автомашины водворены на штрафстоянку. Подозреваемый находится под подпиской. В отношении потерпевшего составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК “Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества”.