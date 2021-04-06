За прошедшие сутки на водохранилищах Бадам, Тогус, Текесу, Акжар, расположенных на территории города Шымкент, наблюдался стабильный уровень воды.

Ежесуточное поступление воды в водохранилища составляет от 1 до 5,5 куб. метров. В связи с частыми осадками сотрудники Департамента по ЧС г.Шымкент ежедневно проводят мониторинг водохранилищ. По состоянию на 05 апреля 2021 года наполняемость водохранилищ составляет от 16 до 70%, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент.

Подтоплений населенных пунктов, социально значимых, потенциально опасных и других важных объектов не прогнозируется.