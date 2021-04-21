Казахстанцев атакует новая фобия.

В бесчисленных сообществах и чатах собираются десятки и сотни тысяч антипрививочников. Все они обсуждают влияние вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье. Главный врач Шымкента попытался развенчать миф. Ни один официальный источник в любой из развитых стран мира не связывает вакцинацию от коронавируса с риском бесплодия.

«Это просто мифы, когда разрабатывали эту вакцину были задействованы все великие умы России ученые поэтому послевакцинационные возможно проделки антивакцеров, но это мифы, можно делать вакцину и можно после нее беременеть», — уверен Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Спутник ви Не противопоказан людям с хроническими заболеваниями и даже онкобольным. Противопоказания, конечно, есть, но их не так много.

«Есть четкие противопоказания: температура во время вакцинации, если есть температура нельзя делать, группа лиц контактировавшие с ковид зараженным пациентом в течение 14 дней, инфекционные хронические заболевания во время обострения, если во время ремиссии можно делать, беременные и кормящие, всем остальным можно делать вакцину», — говорит главный врач города

Прививаться можно и тем, кто принимает гормональные препараты. Если вы заболели коронавирусной инфекцией, но болезнь проходит бессимптомно, прививка не станет фатальной. Разрешили прививаться и людям старше 65-ти лет.

«Есть четкие ограничения от 18 лет и выше, в начале года можно было вакцинироваться от 18 до 65, то сейчас можно в любом возрасте начиная с 18 лет», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Стойкий иммунитет в организме вакцинируемого формируется через 42 дня, после второй дозы. Это объясняет тот факт, что 16 привитых казахстанцев подхватили инфекцию. Если учесть что в стране вакцинировались порядка семисООт тысяч человек, то это — капля в море, говорят врачи.

«На сегодняшний день новый штамм, независимо от возраста все переносят очень плохо. Конечно, пожилые люди с хроническими заболеваниями у них тяжело идет, но хочу заверить что сейчас с появлением нового штамма мы сталкиваемся с определенными трудностями», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

В Шымкенте вакцинировано 70 тысяч горожан. В городе сформирован достаточный запас российской вакцины.