Проверить, стали ли вы предпринимателем, можно на сайте www.kgd.gov.kz либо в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».

Департамент государственных доходов по г.Шымкент сообщает ,что физическое лицо для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя направляет уведомление в налоговый орган по месту нахождения электронным способом — через портал Электронного лицензирования РК e-лицензия и в явочном порядке на бумажном носителе – через центры оказания услуг органов государственных доходов либо государственную корпорацию «Правительство для граждан».

Кроме того, уведомление о начале деятельности в качестве ИП также можно подать в банковских приложениях Kaspi.kz, Halyk Bank.Налоговые органы в течение одного рабочего дня с даты получения заявления производят постановку физического лица на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя.

В уведомлении, направляемом для регистрации ИП, нужно самостоятельно выбрать один из налоговых режимов, по которому будет работать ИП.

Проверить, стали ли вы предпринимателем, можно на сайте www.kgd.gov.kz либо в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».

При изменении регистрационных данных индивидуальный предприниматель обязан представить уведомление в налоговый орган по месту нахождения не позднее десяти рабочих дней со дня изменения его регистрационных данных или данных об участниках совместного предпринимательства.

Изменение регистрационных данных производится налоговым органом так же в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от ИП.