Мобильные переводы и всеобщее декларирование: что нужно знать?

С нового года в стране стартовал третий этап всеобщего декларирования.

Согласно документа, декларацию представляют руководители, учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. О способах предоставления декларации, а также об оплате налогов фискальщики проводят повсеместную разъяснительную работу.

В этот раз специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району проводят разъяснительную работу среди торговцев рынка «Айна». Здесь работают самозанятые. С этого года, согласно 3-его этапа декларирования, индивидуальные предприниматели и их супруги тоже должны будут сообщить о своих активах.

Эту женщину интересует — надо ли указывать в декларации золотые изделия?

Индивидуальный предприниматель:

«Допустим, в банк сдаешь золотые изделия. За сохранность надо платить».

Нурсултан Кыдыралиев, заместитель руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Вы не обязаны хранить золотые украшения в банке. Можете хранить их дома. Декларированию подлежит имущество, находящееся в Казахстане, так и за пределами страны: инвестиционное золото, ценные бумаги, доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве».

Большинство индивидуальных предпринимателей интересует вопрос: Оплата налогов по видам деятельности.

Татьяна, индивидуальный предприниматель:

«Каспий Пэй если открываю. Я двойной налог должна платить?»

Нигина Кадирова, главный специалист управления госдоходов по Аль- Фарабийскому району:

«Нет, налог исчисляется один, с общего оборота. С 1 января 2024 года завершился период действия единого совокупного платежа для самозанятых. Для ведения предпринимательской деятельности вы можете зарегистрировать ИП и платить налоги и отчисления в мобильном приложении. А чтобы не потерять статус застрахованного, необходимо делать взносы на обязательное социальное медицинское страхование».

Оплата должна производиться контрольно-кассовым аппаратом, Кюар-кодом или наличными, объясняют фискальщики. При продаже товаров или оказании услуг предприниматели также обязаны выдавать чек покупателю.

Фарух, индивидуальный предприниматель:

«С нового года открыли ИП. Все виды платежей принимаем».

Не больше сотни мобильных денежных переводов в месяц смогут делать казахстанцы, не привлекая внимания налоговых служб. Продавцам сегодня объяснили, по какому принципу они намерены отделять коммерческие транзакции от обычных переводов родственникам или друзьям.

Нурсултан Кыдыралиев, заместитель руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Банки будут передавать информацию о мобильных переводах индивидуальных предпринимателей. Согласно закону, банки обязаны будут передавать налоговым органам данные о физических лицах, получающих более 100 переводов в месяц от разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на счет, не связанный с предпринимательской деятельностью. Если вам будет приходит в месяц 100 мобильных переводов, то ваши данные будут рассмотрены в органах государственных доходов. В целом для законопослушных налогоплательщиков нет причин для беспокойства, так как запрет на переводы между физическими лицами (например, родственникам, друзьям или помощь в жизненных ситуациях) не будет распространяться на них».

В мероприятии с фискальщиками участвовали и работники банков второго уровня.

Нурсултан Кыдыралиев, заместитель руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району До этого мы встретились с индивидуальными предпринимателями, работающими на «Акбаре», сейчас отвечаем на вопросы на рынке «Айна», затем запланирована встреча с индивидуальными предпринимателями на Верхнем рынке.

В управлении госдоходов продолжают вести разъяснительную работу по всеобщему декларированию и по мобильным переводам. Специалисты предупреждают предпринимателей при отказе в приеме безналичных платежей предусмотрена административная ответственность: первый раз-предупреждение, при повторном нарушении — штраф около ста пятидесяти тысяч тенге. А при уклонении от декларирования на первый раз наказывать никого не будут. Обойдутся предупреждением. А вот уже при повторном нарушении – штраф 15 МРП, а это около 50 тысяч тенге.

Для справки, в управлении государственных доходов по Аль-Фарабийскому району зарегистрировано 24 082 индивидуальных предпринимателя.