Предпринимателям разъяснили процесс третьего всеобщего декларирования

В этом году продолжается третий этап всеобщего декларирования.

В ее рамках декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 обязаны предоставлять руководители, учредители и индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их супруги. Требования декларации на местах разъясняют специалисты отрасли.

Специалисты отдела непроизводственных платежей управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району проводят разъяснительную работу по декларации в одном из крупных универсальных торговых магазинов Шымкента.

В текущем году, согласно третьему этапу Декларирования, индивидуальные предприниматели и их супруги отчитываются о доходах. Таншолпан, которая занимается торговлей 15 лет, говорит: работает в рамках закона и знает, что нужно сдавать декларацию.

Таншолпан, индивидуальный предприниматель:

«В ходе мероприятия нам разъяснили, какой формы и как предоставлять декларацию. Если что-то не понятно, то в интернете есть разъяснения. Чтобы не возникало проблем, все обязательные отчеты сдаем вовремя».

Елена Воронова говорит, специалисты управления государственных доходов регулярно проводят разъяснительную работу.

Елена Воронова, продавец:

«Оплату принимаем наличными и через мобильные приложения, кассовые контрольно-кассовые машины. Конечно, мы также знаем, что декларацию нужно подавать своевременно».

В Аль-Фарабийском районе Шымкента зарегистрировано 22 325 индивидуальных предпринимателей и 16 169 юридических лиц.

Нурмаханбет Сейткул, руководитель отдела непроизводственных платежей управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Сейчас мы проводим разъяснительную работу по всеобщему декларированию. До этого такие мероприятия мы провели на Верхнем рынке, на рынке «Айна», разъяснили индивидуальным предпринимателем о предоставлении декларации о доходах. Необходимо сдать отчет до 15 сентября. Также предупреждаем, если вовремя не сдадут будут приниматься меры».

Специалисты отрасли предупреждают, что предприниматель должен направить декларацию на бумажном носителе не позднее 15 июля, на электронном – не позднее 15 сентября. Декларацию об активах и обязательствах можно представить в электронном виде через кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства, а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.