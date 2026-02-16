Предприниматели закрывают ИП и уходят в тень

Рост торговли в Казахстане замедлился. Январь по сравнению с декабрем прошлого года показал снижение более чем вполовину. Эксперты говорят, вероятно, это связано с налоговыми изменениями.

Мелкий и микробизнес уже больше месяца пытаются к ним приспособиться: одни закрывают ИП или замораживают деятельность, другие стараются остаться на плаву и нередко уходят в тень.

Эксперты отмечают, что сильнее всего налоговые изменения ударили по тем, кто работает сам на себя. Индивидуальные мастера, специалисты по сантехнике и те, кто предоставляет сервисные услуги, одними из первых почувствовали рост нагрузки. Базовая налоговая ставка в 10% для многих оказалась неподъёмной, а при превышении порога по НДС дополнительно возникает обязательство по уплате НДС в размере 16%. В таких условиях, говорят эксперты, мелкий бизнес вынужден закрываться.

«Молодой человек открыл ИП и так как работает с фирмами, ему сказали переходить на ОУР. Он перешёл, и, конечно, это невыгодно. Расходные материалы для работы официально покупать невыгодно, а на базаре никто чеки не даст. Пришлось закрывать ИП в срочном порядке», — рассказала бухгалтер Александра Томашевич.

Часть предпринимателей уходит в тень. По словам самих бизнесменов, выбор невелик: либо зарабатывать и обеспечивать семью, либо полностью отдавать доходы на налоги. При этом режим самозанятых, который мог бы стать альтернативой, для многих также остаётся невыгодным.

«Если взять модель самозанятого в России, там более широкий перечень видов деятельности, нежели у нас, где их всего около 40. Поэтому предприниматель понимает, что не все виды деятельности для него доступны. Он остаётся с желанием работать как ИП, но при этом ищет варианты, чтобы, с одной стороны, остаться на упрощённой декларации, а с другой — найти посредника между ним и общеустановленным режимом, чтобы сохранить вычеты», — отметил налоговый эксперт Айдар Масатбаев.

Эксперты отмечают, что сейчас предприниматели в основном заняли выжидательную позицию, наблюдая за реакцией регулятора. Многие рассчитывают, что запрет на взаимодействие с общеустановленным режимом в будущем всё-таки будет пересмотрен.