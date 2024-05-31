Двойные убытки из-за роста тарифов на комуслуги несут бизнесмены

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Көркем Усибалиева
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Шымкентских бизнесменов беспокоит рост стоимости коммунальных услуг для коммерческих объектов.

Предприниматели считают повышение тарифов необоснованным. По их словам, они несут двойные убытки.

Куат Аманжолов, бизнесмен:

«Мы сейчас строим металлургический завод. Всё оборудование для завода привезли из- за границы. В Казахстане мы являемся вторым заводом в этой сфере. Так что же нам делать теперь? Мы хотим попросить вас о помощи. Раньше мы платили 28-29 тенге, сейчас же 41 тенге. Это тариф для города. А нам нельзя останавливать работу ни на час».

В управлении предпринимательства говорят: ведут переговоры с энерго генерирующей компанией. Если соглашение одобрят, тариф на электричество составит от 20 до 25 тенге. Правда есть одно но — срок принятия решения не определён.

Ермек Турманов, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента:

«Мы сейчас ведем переговоры с KEGOG, чтобы напрямую получать электроэнергию у них. Но пока точного решения по данному вопросу нет. Поэтому, как я уже говорил в прошлый раз, мы дополнительно ведём переговоры с компанией energy kz на севере страны».

Бизнесмены жалуются на высокий тариф за свет не в первый раз. Поэтому пути решения проблемы на этот раз решили предложить общественные активисты.

Нургуль Кобланова, член общественного совета:

«После жалоб предпринимателей на повышение тарифа с 26 тенге до 47 тенге, энергопоток снизил тариф до 37 тенге за киловатт. Но стоимость с учетом налога составила 41 тенге 44 тиын. Это заставляет предпринимателей закрыть свой бизнес. При этом стоимость продукции вырастет на 20 процентов, а конкуренция с иностранной продукцией снизится. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению бюджетных поступлений».

В общественном совете говорят, что для решения проблемы необходимо создать ассоциацию, чтобы индустриальные зоны смогли покупать электроэнергию по оптовым ценам. Кроме того, необходимо продемонстрировать карту, где осуществляется прокладка коммунальных сетей.

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