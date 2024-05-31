Двойные убытки из-за роста тарифов на комуслуги несут бизнесмены

Шымкентских бизнесменов беспокоит рост стоимости коммунальных услуг для коммерческих объектов.

Предприниматели считают повышение тарифов необоснованным. По их словам, они несут двойные убытки.

Куат Аманжолов, бизнесмен:

«Мы сейчас строим металлургический завод. Всё оборудование для завода привезли из- за границы. В Казахстане мы являемся вторым заводом в этой сфере. Так что же нам делать теперь? Мы хотим попросить вас о помощи. Раньше мы платили 28-29 тенге, сейчас же 41 тенге. Это тариф для города. А нам нельзя останавливать работу ни на час».

В управлении предпринимательства говорят: ведут переговоры с энерго генерирующей компанией. Если соглашение одобрят, тариф на электричество составит от 20 до 25 тенге. Правда есть одно но — срок принятия решения не определён.

Ермек Турманов, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента:

«Мы сейчас ведем переговоры с KEGOG, чтобы напрямую получать электроэнергию у них. Но пока точного решения по данному вопросу нет. Поэтому, как я уже говорил в прошлый раз, мы дополнительно ведём переговоры с компанией energy kz на севере страны».

Бизнесмены жалуются на высокий тариф за свет не в первый раз. Поэтому пути решения проблемы на этот раз решили предложить общественные активисты.

Нургуль Кобланова, член общественного совета:

«После жалоб предпринимателей на повышение тарифа с 26 тенге до 47 тенге, энергопоток снизил тариф до 37 тенге за киловатт. Но стоимость с учетом налога составила 41 тенге 44 тиын. Это заставляет предпринимателей закрыть свой бизнес. При этом стоимость продукции вырастет на 20 процентов, а конкуренция с иностранной продукцией снизится. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению бюджетных поступлений».

В общественном совете говорят, что для решения проблемы необходимо создать ассоциацию, чтобы индустриальные зоны смогли покупать электроэнергию по оптовым ценам. Кроме того, необходимо продемонстрировать карту, где осуществляется прокладка коммунальных сетей.