1,7 млн индивидуальных предпринимателей зарегистрированы в Казахстане

Редактор Юлия Машковская
По состоянию на 1 марта 2026 года в Казахстане зарегистрировано 1 795,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 1,1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (1 814,2 тыс.).

Из общего числа ИП действующими являются 1 732,8 тыс. человек (96,5%).

По отраслям наибольшее количество зарегистрированных предпринимателей приходится на:
• оптовую и розничную торговлю – 667 тыс. единиц (37,1%);
• прочие услуги – 258,2 тыс.;
• сельское хозяйство – 249 тыс. единиц.

Наименьшее количество ИП зарегистрировано в сфере государственного управления – 151 единица.

Большая часть предпринимателей сосредоточена в городах республиканского значения – 35,5% от общего числа.

Лидируют:
• Алматы – 288,7 тыс. ИП
• Астана – 204,3 тыс. ИП
• Туркестанская область – 196,2 тыс. ИП

Наименьшее количество зарегистрированных предпринимателей зафиксировано в области Ұлытау – 16,1 тыс. единиц.

По возрасту большинство ИП – 39,1% – до 35 лет. При этом доля женщин-предпринимателей составляет 50,4%.

