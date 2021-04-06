В анкете, предложенной в рамках PISA-2018, 15-летние подростки отметили, кем они видят себя в возрасте 30 лет.

Согласно полученным данным подростки чаще выбирают социально значимые сферы деятельности, такие, как медицина, образование и вооружённые силы.

Если выбор девочек ориентирован на наиболее распространённые профессии, то выбор мальчиков в отношении сфер деятельности более разнообразен.

Тем не менее каждый пятый казахстанский подросток, приближающийся к завершению обязательного образования, ещё не определился с будущей профессией.

При этом среди тех, кто не определился с выбором, оказалось больше мальчиков (27%), чем девочек (17%).

В связи с этим высшие учебные заведения и колледжи должны на постоянной основе проводить работу по профессиональной ориентации учащихся школ.