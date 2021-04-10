За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2734 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 548, город Алматы — 715, город Шымкент — 85, Акмолинская область — 99, Актюбинская область — 166, Алматинская область — 369, Атырауская область — 146, Восточно-Казахстанская область — 59, Жамбылская область — 39, Западно-Казахстанская область — 130, Карагандинская область — 171, Костанайская область — 32, Кызылординская область — 42, Мангистауская область — 31, Павлодарская область — 37, Северо-Казахстанская область — 44, Туркестанская область — 21.
Всего в стране выявлено 266677 заболевших.