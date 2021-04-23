На территории города ведется постоянный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

За прошедшие сутки проведены проверки по 534 объектам (526 объектов предпринимательства, 8 частных объектов). Из них в 15 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима.

На 22 апреля зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией (симптомные — 82, бессимптомные — 49). 27 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 104 человека взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего 1 290 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ОЦГО Орынбаева — 70 мест, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30). В инфекционном стационаре лечатся 504 пациента (КВИ — 278, пневмония — 221, ОРВИ — 5).

Также на 22 апреля в городе вакцинировано 839 человек: I компонент-826, II компонент-13. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 73 972 человека. Из них 7 160 человек были вакцинированы двумя компонентами вакцины.

В городе на 38 пунктах полным ходом идет вакцинация против коронавирусной инфекции. Призываем жителей города как можно скорее получить вакцину по месту жительства.