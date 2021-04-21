В областном центре фтизиопульмонологии пациентам с диагнозом туберкулёзный спондилит сделали сложную операцию.

Здесь прошёл мастер-класс с участием врача Национального научного центра фтизиопульмонологии Серика Туткушбаева. Он провёл операцию по туберкулёзу внелёгочного костного сустава.

Первую операцию сделали 46-летней пациентке областного центра фтизиопульмонологии.

Она болела 7 месяцев, и у неё отказали ноги. Вторую операцию провели 38-летнему мужчине.

Больным диагностировали активную стадию туберкулёзного спондилита Тһ8-9 и Тһ11-12.

Перед сложной операцией они лечились 20 дней.

Стоит отметить, что в течение суток больных перевели из отделения реанимации в хирургическое. Сегодня у пациентов утихла боль, и появилась возможность двигать ногами.

«Около 70 процентов больных костно-суставным туберкулёзом обращаются за хирургической помощью. Различают лекарственно-чувствительные, лекарственно-устойчивые формы туберкулёза. Сейчас мы выявляем устойчивую форму туберкулеза до 60-63 процента. Назначаем соответствующее лекарство, так как в это время эффективность лечения увеличивается. Мы нацелены на раннее выявление туберкулёза», — отметил заведующий отделением Туркестанского областного центра фтизипульмонологии Куаныш Амиров.

В Туркестанской области около 10-15 больных с диагнозом туберкулёзный спондилит направляют в Национальный научный центр фтизиопулмонологии. Это заболевание лечится только операцией.