В исправительной колонии 167/3 отбывают наказание осуждённые за разные преступление, в том числе коррупционеры и мошенники, передает Otyrar.kz

Среди тех, кто отбывает сроки есть и чиновники, которые не оправдали возложенное на них доверие.

«Там были не только мои интересы, там еще были вышестоящие люди, ну всех посадили. Это была своего рода группировка»,- говорит заключенный.

Окончив престижный российский ВУЗ, он вернулся в Казахстан. Карьера была стремительной, но не долгой. За право участие в тендере, а главное победе в нем, мужчина предлагал предпринимателям «делиться».

«Я занимал должность в минздраве, не буду говорить какую. Там я работал с фарм-компаниями, разыгрывался тендер, был закуп лекарств, я там оказывал давление на фарм компании, я лоббировал интересы свои, с этого я имел выгоду. Потом началось следствие и осудили. Для меня казалось, что смогу укрыть все, но получилось что осудили по 366 статье УК РК»,- рассказывает осужденный.

Общий ущерб государству исчислялся миллионами тенге. Суд назначил 6 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Мужчина искренне сожалеет о содеянном и призывает тех, кто просто задумался о взятке, забыть об этой мысли.

«Скажу так, это не стоило того, что я потерял. Я не то что раскаиваюсь, я осознал что, совершил ошибку. На воле у меня осталась вся жизнь, время потерял самое главное», говорит заключенный.

Коррупционер уверяет, что- встал на путь исправления. Надеется на подарок судьбы: выйти на свободу раньше срока.