На юге, юго-востоке, центре и востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки, на юго-востоке в отдельных районах — сильные (дождь, снег).

На остальной территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе – низовая метель.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, днем местами порывы 23-28 м/с. В Костанайской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью. В Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, ночью и утром Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Шымкенте сегодня ожидается -1..+5 °C, преимущественно без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, умеренный ветер. Завтра: -1..+11 °C, без осадков, слабый ветер.