По-прежнему северная половина РК будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков.

На остальной территория республики связи с атмосферными фронтальными разделами ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке – сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, гроза, гололед, усиление ветра, на востоке – низовая метель, на юге и юго-востоке – шквал, возможен град, на юго-западе – пыльная буря.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град, в Жамбылской области местами – гололед. В Алматинской области местами ожидаются туман, усиление ветра при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Мангистауской областях ожидаются местами пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. В Западно-Казахстанской области вожможен град, местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылординской, днем Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман. В Костанайской области местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +8..+12 °C, преимущественно без осадков, умеренный ветер. Завтра: +7..+17 °C, без осадков, умеренный ветер.