В Шымкенте запустили челлендж добра. Весь месяц Рамадан нуждающимся семьям буду раздавать продуктовые корзины, передает Otyrar.kz

Акимат Шымкента начал добрую акцию: продуктовые корзины будут раздавать нуждающимся. Главный имам Шымкента рассказывает, что «вместе с местными властями в священный месяц решили оказать поддержку, тем кто нуждается, акция охватит нескольких мечетей Шымкента. Списки формируют в мечети и в акимате, нуждающиеся могут подойти в мечеть и получить продукты».

«Мы сегодня раздали 1000 коробок с помощью. У нас есть список, в этом списке есть и те, кто по каким- либо причинам не может прийти и получить помощь, наши волонтеры проедут по адресам и отвезут. Раздавать будут на шести участках. Акмечеть, мечеть на Ордабасы, Нур-Тобе в мкр. Курсай, мечеть Байгут Баба, в мечети Билал и в центральной мечети Сайрама. Мы призываем всех предпринимателей присоединиться к акции и оказать поддержку»,- сказал Мухамеджан Астемиров, помощник главного имама г. Шымкента.

В челлендже добра может принять участие каждый.

Шуддин Саидов