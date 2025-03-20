Дети Шымкента исполнили знаменитый кюй «Балбырауын»

Звучит казахская домбра, наполняя великую степь мелодиями кюя, и наступает 20 марта, — день челленджа «Күй күмбірі»!

С 2023 года эта инициатива широко распространилась по всей стране, став прекрасной традицией почитания национального искусства.

В этом году в шымкентском Дворце школьников около 600 детей исполнили знаменитый кюй «Балбырауын», возвысив национальный дух через чарующую музыку, льющуюся из домбры. В один миг сотни рук одновременно касались струн, словно тысячи сердец забились в едином ритме.

Это яркий пример возрождения национального духа, передачи бесценного наследия предков будущим поколениям! Великая сила кюя – символ единства народа Казахстана и его духовного богатства.