Про семью Исраиловых в Шымкенте знают многие. У ветерана труда можно сказать огромная семья, если собрать всех соберется больше сотни человек, передает Otyrar.kz

Глава семейства Октамбай ака рассказывает, что всю жизнь трудился агрономом на селе. Узбекская семья пустила корни в Казахстане, переезжать на историческую родину, не планируют.

«Живем дружно не ссоримся. Казахстан — наш дом, мы тут живем с малых лет. Мы не чувствуем разницы и живем в мире с другими народами. Казахстан дружная страна и пусть так будет всегда», — говорит Октамбай Исраилов.

История любви.

Ему 91, а супруге 86. Октамбай Исраилов рассказывает, как добивался руки и сердца своей возлюбленной. Карамат Исмаиловой было 20, когда молодой парень начал ухаживать, когда узнала родня, все были только за, кроме самой девушки.

«Я вообще хотела учиться и замуж точно не собиралась, а тут появился он и начал ухаживать за мной. Потом настоятельно посылал подарки, ну и вот, уже почти 60 лет вместе. Я счастлива! Слава Аллаху у меня самый лучший муж. Мы многое пережили, все было, но ни разу он на меня не наорал и не ударил. А самое главное, всегда деньги отдавал мне, что и сейчас делает»,- смеется Карамат Исраилова.

Шымкент — мой дом.

В Шымкенте живет больше сотни тысяч представителей узбекского народа. Несмотря, на то, что рядом Узбекистан, большинство пустили корни, ведут свои дела и переезжать не думают. На праздники и выходные в отчий дом съезжается вся родня, а их больше сотни человек. Знать всех поимённо сложно, но чета Исраиловых справляется, они знают всех на лицо.

«Сейчас когда на пенсии, когда рядом дети, внуки и правнуки, я часто думаю, вот за что я люблю наш город? И вот недавно, я сделал такой вывод, я ответил на этот вопрос. Шымкент умудряется совместить в себе все. Благодать, дружбу, верность, страсть и другие качества. А это все мы, вы и все шымкентцы. Я перефразирую высказывание. Можно вытащить человека из Шымкента, но Шымкента из человека не уйдет никогда. И это, заметьте не в плохом плане, я горжусь тем что я казахстанец, тем что шымкентский»,- говорит Октамбай Исраилов.

Скоро бриллиантовая свадьба

Совсем скоро чета Исраиловых планирует сыграть бриллиантовую свадьбу, 60 лет вместе. Они воспитали несколько поколений. Новое поколение не только хранит свои обычаи и традиции, но и не забывают про народ, который никого не оставил в стороне, в сложное время.

К слову, съемочную группу нашего телеканала официально пригласили на свадьбу. Мы обязательно расскажем вам, о супругах Исраиловых, которые стали примером не только для своих родных, но и для большинства из нас.

Я люблю Узбекистан

Про историческую родину Исраиловы не забывают, регулярно ездят в гости. Октамбай ака, рассказывает, что в жизни один раз подумывал о переезде, но позже понимал, что уж лучше остаться там, где ты встал на ноги.

«Я очень люблю Узбекистан, я горжусь своим народом. Я скажу так, грош цена тому человеку, который не любит свой народ и государство, пусть даже если он там не живет. Я могу в любой момент отдать жизнь за Узбекистан и Казахстан. Мы братские страны и народы, так что разделения я никакого не вижу», — говорит дедушка Октамбай.

После беседы с супругами Исраиловами подоспел узбекский плов, передать словами это аромат нельзя. А в завершении встречи глава семейства устроил для журналистов настоящую дискотеку по узбекски.

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