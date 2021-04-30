В последние дни апреля, с вторжением антициклона на территорию Казахстана, ожидается понижение температуры воздуха в большинстве областей республики.

Однако, уже со 2-го мая, на погоду в стране будет оказывать свое влияние высотный гребень, принося с собой теплые воздушные массы. Так в южных регионах ожидается повышение температуры воздуха от 17…27°С тепла до 28…36°С тепла, в северных регионах от 10…18 до 15…23°С тепла.

Но и циклоны не заставят себя долго ждать – 1 мая на юго-востоке и востоке страны пройдут дожди, местами сильные, ожидаются грозы, усиление ветра с порывами до 23-28 м/с, возможно выпадение града. Со 2-го мая на западные регионы начнет влиять Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, которые, смещаясь через северные области, вызовут в этих районах дожди.

В Шымкенте сегодня ожидается +28..+21 °C, преимущественно без осадков, свежий ветер. Завтра: +17..+24 °C, без осадков, свежий ветер.