Под звуки военного оркестра на шымкентском вокзале встречали чемпионов Казахстана по настольному теннису.

В копилке наших спортсменов 4 золотые и 3 серебряные медали. Три золота и одно серебро завоевала Сарвиноз Миркадирова. В том, что обойдет своих соперниц, девушка не сомневалась. За плечами Сарвиноз 10 лет изнурительных тренировок.

«У меня три золота и одно серебро, так как чуть чуть не хватило в парном вид. Я очень готовилась, спасибо тренерам, что они подготовили я рада», — говорит Сарвиноз МИРКАДИРОВА, спортсменка.

В общекомандном зачете шымкентские теннисисты стали первыми. Им удалось победить главных соперников — карагандинцев и столичных спортсменов.

«Я завоевала золотую медаль, очень рада. Мы в финалах играли со спортсменами из Караганды и Нур-Султана, в итоге победили их. Карагандинцы заняли второе место, а спортсмены из столицы третье», — говорит Аида УСИПБАЕВА, спортсменка.

На республиканский чемпионат по настольному теннису в Уральске собрались теннисисты из 16 регионов страны. Из Шымкента в важных стартах участвовали 18 спортсменов. Все участники — не старше 18 лет.

«Я считаю, что это очень хороший результат для сборной города. Благодарим также руководство федерации города Шымкент по настольному теннису Аскара Заутбековича, за поддержку, за помощь на этапе подготовки к этим соревнованиям. Теперь команда приступает к подготовке к молодежным играм, которые пройдут 17 мая», — говорит Ердаулет ОРАЗБАЕВ, старший тренер г.Шымкента по настольному теннису.

Главный старт этого года — азиатские юношеские игры, пройдут в ноябре. Шымкентские спортсмены надеются завоевать в Китае медали высшего достоинства.