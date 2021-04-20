В Туркестанской области во время карантина увеличилось число предпринимателей, которые ранее занимались ресторанным бизнесом. Для местного бизнесмена Омирхана Оразымбетова пандемия внесла изменения в бизнесе.

Свадебный ресторан, построенный в прошлом году, пустовал после введения ограничений на проведение мероприятий из-за пандемии. И он переоборудовал его в спортзал.

На данный момент в новой спортивной школе «Достык» 200 детей занимаются бесплатно по пяти видам спорта.

Здесь работают кружки таэквондо, дзюдо, самбо, карате и гимнастики.

Восемь квалифицированных тренеров приобщают детей к спорту. Спортивный зал укомплектован по современным стандартам.

Помимо этого, на втором этаже работает зал для взрослых.

По информации специалистов отдела спорта Сайрамского района, здесь проводит свободное время сельская молодёжь, которая ведёт здоровый образ жизни.