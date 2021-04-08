Приём в докторантуру будет проводиться в электронном формате, а защита диссертаций – в онлайн-режиме.

Теперь приём в докторантуру будет осуществляться в электронном формате.

В прошлом году такой подход был успешно апробирован при поступлении в магистратуру.

В связи с пандемией студентам и магистрантам разрешили защищать свои выпускные работы в онлайн-формате.

Если дипломная работа или магистерская диссертация защищена онлайн, нет необходимости запрашивать у студентов «синие печати» и «живые подписи».

Кроме того, теперь все докторские диссертации будут защищаться в онлайн-режиме с трансляцией в сети.

Это обеспечит открытость и прозрачность процедуры защиты научных работ.