В текущем году на противоэпизоотические мероприятия государством предусмотрено 123 654,5 тысяч тенге.

Проводятся диагностические исследования против 29 различных особо опасных болезней, общих для животных и человека, а также профилактические прививки против 14 различных инфекционных заболеваний.

Эпизоотия — это одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

В данной работе задействовано около 70 специалистов ГКП «Ветеринарная служба», на сегодняшний день взяты пробы крови на бруцеллез у 34 000 голов крупного и мелкого рогатого скота и направлены на диагностическое исследование в региональную лабораторию.

Кроме того, вакцинировано против бешенства 10 650 собак-кошек, сибирской язвы — 33 000 голов, ящура — 43 750 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также против птичьего гриппа — 75 500 голов домашней птицы.

Стоит отметить, данные мероприятия для сельскохозяйственных животных проводятся бесплатно за счет средств госбюджета. В соответствии с установленным графиком сезонные мероприятия продолжаются.