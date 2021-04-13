В Шымкенте полным ходом идет работа по весенней санитарной очистке и благоустройству.

На 21,2 км территории реки Кошкарата было задействовано 57 рабочих, 16 единиц техники, очищено 23 тонны мусора.

Шымкентцы, не будьте равнодушными, соблюдайте в городе чистоту и порядок! Каждый человек должен нести ответственность за процветание и благоустройства своего города, не выбрасывать мусор и содержать окружающую среду в чистоте.

Давайте содержать наш любимый город в чистоте! Чистый город — залог здорового образа жизни.