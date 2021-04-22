В Шымкенте реализуются два крупных инвестиционных проекта по переходу от сырьевого сектора к сектору готовой продукции.

Одним из них является плодоовощное перерабатывающее предприятие мощностью 3 тонны в час. Стоимость проекта 400 млн тенге. В настоящее время ведётся строительство данного объекта.

А второе предприятие способно перерабатывать 7 тонн фруктов и овощей в час.

Стоимость проекта 1 млрд 318 млн тенге. Строительство объекта планируется начать в ближайшее время.

Всего в текущем году в городе Шымкент будет реализовано 28 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.

В результате планируется произвести 71,7 тысяч тонн продукции растениеводства — пшеницы, ячменя, кукурузы, овощей, бахчевых, картофеля, фруктов.