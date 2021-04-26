В центре «Ustudy» Шымкента сегодня проходит четвёртый заключительный этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам.

В нем принимают участие 48 учащихся по общественному, гуманитарному направлениям, 55 учащихся по естественнонаучному, математическому направлениям. Из них 3 учащихся – из города Нур-Султан, 15 учащихся — из Назарбаев Интеллектуальной школы.

Учитывая ситуацию с пандемией в стране, республиканская олимпиада проводится в здании центра «Ustudy» с соблюдением всех санитарных требований.

Главное новшество олимпиады текущего года является то, что она организована по принципу «один участник – один компьютер – одна камера». Задания олимпиады представляются одновременно в начале каждого этапа и каждому участнику этих заданий присваивается индивидуальный код доступа.

По окончании конкурса отсканированные работы участников зашифровываются и направляются членам жюри на проверку. По окончании каждого этапа сканированные копии работ участников размещаются на интернет-ресурсе центра «Дарын» без их персональных данных.

Правильные ответы по заданиям и протоколы с результатами олимпиады также будут опубликованы на сайте центра «Дарын».