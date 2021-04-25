В Шымкенте состоялось очередное заседание штаба, созданного в связи с эпидемией. На совещании обсуждались результаты борьбы с коронавирусной инфекцией, проделанная работа и дальнейшие планы.

Эпидемиологическая ситуация в мире сложная. За прошедшие сутки число случаев заражения КВИ увеличилось в Германии, Узбекистане, Индии. По словам руководителя городского управления здравоохранения Бакытжана Позилова, в Шымкенте зарегистрировано три штамма эпидемии, распространяющихся по всему миру.

Об этом в кратчайшие сроки будет проведен специальный брифинг. Поэтому важно строго соблюдать меры предосторожности.

С начала года в городе зарегистрировано 3 155 случаев, за последние сутки — 131.

Вылечились 1 848 человек.

Руководитель управления отметил, что в городе вакцинация проводится на 38 пунктах и среди привитых в основном учителя. На 22 апреля в городе вакцинировано 839 человек: I компонент — 826, II компонент — 13. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 73 972 человека. Из них 7 160 человек получили два компонента вакцины.

Если сначала работы по вакцинации шли медленно, то сейчас темп ускорился. В настоящее время вакцинированы 16 311 учителей, медицинские работники – 11 043, сотрудники правоохранительных органов – 6 315, граждане с хроническими заболеваниями – 4 566, студенты – 2 306 и другие категории граждан – 33 421 человек. Шымкент по выполнению плана работ по вакцинации находится в «зеленой зоне».

Аким города Мурат Айтенов обратил внимание на необходимость усиления работ по вакцинации. Главная цель на данный момент — как можно скорее выйти из «красной зоны». В городе достаточно вакцины. Также нужно активизировать пропагандистскую работу по вакцинации.

В специализированных инфекционных стационарах всего 1 290 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ОЦГО Орынбаева — 70 мест, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30). В инфекционном стационаре лечатся 504 пациента (КВИ — 278, пневмония — 221, ОРВИ — 5).

Кроме того, М.Айтенов отметил, что стоит регулярно проверять запасы лекарственных средств в городе, а также подчеркнул полезность проверки показателей на документах.

Аким города выделил, что достоверность информации, изложенной в штабе, играет важную роль в принятии решений на предстоящую неделю, в связи с чем поручил следить за правильностью указанных цифр.