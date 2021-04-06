Каждый серьезный ливень для Шымкента — это стихийное бедствие.

Улицы превращаются в полноводные реки, дождевая вода топит дворы частного сектора, да и многоэтажные дома от затопления не застрахованы. Причина весенних и осенних потопов — нарушенная ирригационная система.

Как выяснилось, из-за массового строительства в мегаполисе значительно уменьшилась зона водопоглощения грунта. Такая ситуация наблюдается там, где гравийные дороги заасфальтировали, уверяют районные акимы.

Глава города Мурат Айтенов поручил все вопросы, касающиеся ирригационных систем, особенно их развития, включить в генеральный план застройки мегаполиса. Сейчас в этом направлении работают соответствующие управления и районные акиматы.

Из-за отсутствия в некоторых местах ирригационной системы микрорайона Самал и дачных участков, дождевая вода не только заполнила дворы, но и заполнила подвалы жилых домов. Представители Абайского районного акимата и сотрудники службы ЧС провели обход территории и выяснили, что в оперативном порядке необходимо провести ремонтные работы ирригационных систем в 14 зонах. На эти цели будут выделены деньги из бюджета, а также будут разработаны проектно-сметные документации по каждой улице, так как протяженность у каждой из них разная.

Бухарбай Парманов, аким Абайского района:»С заместителем акима города Мауленом Айманбетовым, а также с соответствующими управлениями и руководителями департамента ЧС совместно провели мониторинг. В ходе него выяснили, на каких улицах будут отремонтирована ирригационная система, а на каких будут построены новые системы. В документе говорится о том, что необходимо провести ремонт ирригационной системы протяженностью в 30 км. На территории района выявлены 14 проблемных зон, требующих незамедлительного решения.

По результатам проведенной инвентаризации ирригационных систем составлен план. Все четыре районных акимата города сейчас работают над его реализации. По Енбекшингскому району в прошлом году были осмотрены и выявлены 32 зоны. На восьми из них проложили ирригационную систему.

Галымжан Ильясов, аким Енбекшинского района: «В ходе инвентаризации были выявлены 10 опасных участков, где необходимо в первую очередь решить вопрос с ирригационной системой. По ним была составлена сметная документация и при уточнении бюджета было выделено 44 млн тенге. Сейчас проходят конкурсные процедуры. По итогам мы решим вопрос вышеназванных 10 зон. И самое главное, мы должны привести в порядок пропускную способность реки Базам в ходе паводков».

В текущем году в Енбекшинском районе проведут ирригационную систему протяженностью в 3,3 километра. Вопрос развития ирригационных систем на территории города с повестки дня не снимался, — говорит глава района

— В первую очередь необходимо поднимать культуру жителей. Каждый владелец частного дома должен очистить арыки, расположенные рядом с его домом от мусора. Главная проблема, жители частного сектора при легализации приватизировали места, где проходили ирригационные системы. Некоторые умудряются на арыках построить сараи. При затоплении дворов техника не может проехать. Из-за беспечности некоторых граждан страдают соседи и другие жители, — подчеркнул Галымжан Ильясов.

На ремонт и строительство ирригационных систем, внесенных в Генеральный план застройки города, будут предусмотрены средства из городского бюджета.