Какой необычный месяц нынешний апрель: у православных продолжается Великий пост, у мусульман 13 апреля начнется ораза. Символичное совпадение.

Однозначно, что это время предназначено для нашего духовного, личностного роста.

Как, каким образом этого достичь или хотя бы попытаться это сделать? Ответ надо искать в духовных учениях, книгах-первоисточниках, в общении с просвещенными единоверцами, со священнослужителями. Если вы на «ты» с интернетом, то найти соответствующие вашей конфессии сайты не составит труда. А уж на них-то столько важной и мудрой информации…

Расписание Рамадана на этот год я нашла на сайте Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) – ramazan.muftyat.kz. В рубрике «30 дней для благих дел» даны советы о том, чем наполнить дни поста. Один из них: «Подари радость окружающим!»

Дано разъяснение: «Старайтесь подарить радость тем, кто опечален, не имеет значения, где вы его встретите: на улице, на работе, в общественном транспорте или дома. Доставляя радость человеку каждый день, мы совершаем одно из любимых дел Всевышнего Аллаха».

Еще один совет: «Спешите накормить нуждающихся!» Здесь же дано пояснение: «Никто с нас не требует отдать всю еду нуждающимся. Тем не менее, поделившись своей пищей с неимущим, мы можем вселить радость в его душу. Благословенный месяц Рамадан учит нас проявлять доброту и сострадание. Если мы пожертвуем свои средства на нужды неимущих при своих родных и детях, неужели завтра и они не начнут совершать благие дела?»

Еще один актуальный для современников совет: «Следите за языком! Постоянно говорите только хорошее!» Оказывается, этот наш грешок имеет очень серьезные последствия: «В исламе есть деяние, за совершение которого человек получает огромное воздаяние. Это деяние – следить за языком, то есть это сохранить свой язык от всего, кроме добра, и не говорить ничего плохого, за что придется держать ответ перед Всевышним Аллахом. Берегите свой язык от злословия, сплетен, издевки, оскорбления, издевательств, клеветы, язвительных насмешек, лжи, ложных клятв, порицания и проклятия».

В суре «Каф», аят 18 сказано: «Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель». Каждое сказанное слово записывается в книгу деяний. Благодаря одному слову заслужишь место в раю или из-за одного слова отправишься в ад. Не следует забывать об этом».

Обратил на себя внимание совет: «Будьте всегда в состоянии омовения». Рекомендую прочесть его всем землякам, тем более что дается понятное пояснение: «Омовение защищает от шайтана и позволяет быть всегда готовым к чтению Корана, совершению намаза, защищает от внешней и внутренней грязи. В целом омовение – это защита мусульманина. Аллах чист и любит чистоту. В исламе чистота – половина веры. И поэтому хотя бы в этот священный месяц будьте всегда в состоянии омовения…

Каждый раз очищаясь, мы избавляемся от своих грехов. Когда мусульманин совершает омовение, то, омывая лицо, смывает все грехи, которые совершают глаза, водой омовения или последними каплями этой воды. Омывая руки, смывает все грехи, которые он ими совершал, водой омовения или последними каплями воды. Омывая ноги, смывает все грехи, которые он ими совершал, водой омовения или последними каплями воды. И так человек станет чистым от всех грехов».

Далее я просто перечислю предложенные в Рамадан советы: «Крепите родственные узы», «Спешите проявить заботу сиротам», «Улыбайтесь – это сунна!», «Спешите делать добро соседям!», «Спешите читать Коран!», «Спешите делать добро родителям!», «Умейте прощать!». Советы более чем разумные. Остается только ими воспользоваться, к слову, не только в период поста.

Ваши встречи, беседы со священнослужителями, надеюсь, пройдут в ближайшее время. Пока же, как говорится, под настроение, предлагаю вам вспомнить несколько притч.

Итак, первая «Зеркало». Один человек задал пожилому священнику вопрос: «Почему бедные люди отзывчивые на чужую беду, а богатые нет?» «Посмотри в окно, – ответил тот. – Что ты видишь?» «Вижу деревья, автомобиль, дети гуляют…» «А теперь посмотри в зеркало, – продолжал священник. – Что там?» «Вижу себя», – был ответ.«Так вот, – сказал священник, – окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только добавить немного серебра – и уже видишь только себя…»

Еще одна притча. Касается она денег. Послушник спросил у старца: «Насколько верны слова, что не в деньгах счастье?»

Тот ответил, что они верны полностью. И доказать это просто. Ибо за деньги можно купить постель, но не сон; еду, но не аппетит; лекарства, но не здоровье; слуг, но не друзей; женщин, но не любовь; жилище, но не домашний очаг; развлечения, но не радость; образование, но не ум. И то, что названо, не исчерпывает список.

А вот вам притча дня. «Пришел как-то человек к священнику и спрашивает: «Никак не могу понять, зачем наш Господь дал две заповеди: любить Бога и любить ближних? Неужели любить Бога недостаточно?»

«Достаточно, вполне достаточно, – ответил священник. – Только вот чем ты можешь измерить свою любовь к Богу?» Задумался человек и отвечает: «Ничем не могу измерить…» – «Вот для того-то и дал Господь вторую заповедь, – ответил священник. – Она – мера первой!»

Желаю вам с максимальной пользой провести этот месяц. Наполните его добрыми делами.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА