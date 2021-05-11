В ДП города Туркестан обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестная выманила у нее 300 тысяч тенге за помощь в оформлении инвалидности, передает Polisia.kz.

Однако, ни соцпособия, ни возврата денег горожанка не дождалась. В результате принятых мер стражи порядка в течение суток задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные преступления жительница областного центра. Как выяснилось, аферистка вошла в доверие к потерпевшей и выманила крупную сумму денег, предлагая оформить документы по инвалидности. Затем скрылась, не выполнив обещанного. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Ведется досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.