Центр «SHANYRAQ» при управлении занятости и социальной защиты города Шымкент принимает активное участие в улучшении качества жизни многодетных семей.

В частности, приоритет отдается направлению поддержки многодетных матерей в ведении своего бизнеса, в предоставлении возможности посещать различные курсы в центре вместе с ребенком.

В центре для матерей и детей есть возможность записаться на бесплатные курсы по 6 направлениям:

1. Швейный курс (пошив одежды, постельного белья, меховых изделий);

2. Курс компьютерной грамотности (обучение матерей работе с порталом Егов);

3. Курсы логопеда (обучение матерей работе с ребенком с нарушениями речи);

4. Курс массажа (обучение молодых мам массажу малыша) ;

5. Глиняная терапия, искусство гончарного дела (для матерей и детей с инвалидностью);

6. Шахматный кружок (для детей старше 5 лет).

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Курсы шитья — 5 дней в неделю, после 3 месяцев обучения выдается сертификат, записаться можно по телефону 87020231189.

Курс компьютерной грамотности — 5 дней в неделю, номер ответственного специалиста 87754657676

Курс логопеда — два раза в неделю, по 2 часа, номер ответственного специалиста 87053660400

Курс массажа — два раза в неделю, 2 часа, номер ответственного специалиста 87076159687

Курс глинотерапии — два раза в неделю, в понедельник и среду, 2 часа, номер ответственного специалиста 87753267788

Шахматный кружок — два раза в неделю, 2 часа, номер ответственного специалиста 87470493601

В сети WhatsApp вы можете присоединиться к группе «Шаңырақ курстары», в которой можете получить ответы на все вопросы.