Более 50 улиц общей протяженностью 50 км планируется отремонтировать в городе Кентау в этом году.

Ожидается, что средний ремонт закончат до октября. Внутренних дорог города до конца года отремонтируют более 26 км. Общее состояние трасс в хорошем и удовлетворительном состоянии – 75,6%.

На 2022 год запланирован ремонт оставшихся 43 км дорожного покрытия. В результате доля автотрасс в Кентау в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100%.

В настоящее время в городе устанавливают современные светофоры на перекрестках 11 улиц.

Стоит отметить, что в Кентау с 2020 по 2025 годы сделают текущий, средний и капитальный ремонт 142 улиц общей протяженностью 101,7 км. Общая протяженность 258 улиц города составляет 173,5 км. В прошлом году проведен средний ремонт 35 улиц протяженностью 13,2 км.