Полицейские Туркестанской области спасли двух мужчин, упавших в четырёх метровый колодец.

Спасательная операция попала на видеожетон полицейских.

На пульт 102 дежурной части Арысского РОП обратилась одна из местных жительниц и вызвала на помощь полицейских.

Как выяснилось со слов женщины, двое рабочих, занимавшихся очисткой канализации по улице Акынбекова, не могут выбраться из колодца и находятся в опасности. На полученное сообщение оперативно отреагировали участковые инспекторы полиции Бакытжан Жаксылык и его коллега Асанхан Сыздыков, которые за 2-3 минуты доехали до места происшествия.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, возле канализационного люка уже собрались толпа людей, которые пытались помочь застрявшим в колодце.

Полицейские вместе с жителями сразу же приступили к делу и с помощью верёвки за 5 минут вытащили рабочих, упавших в четырёх метровый колодец.

Затем спасённых мужчин, надышавшихся газом из канализации, передали врачам скорой помощи и доставили в районную больницу. Как выяснилось, у мужчин при спуске в колодец оборвалась верёвка, привязанная к поясу. Один из них повис на поверхности, а другой упал на дно. На сегодня состояние мужчин, поступивших в реанимационное отделение, удовлетворительное.

– Во время работы произошёл несчастный случай. Спасибо полицейским, которые подоспели в трудную минуту и вовремя оказали помощь. Желаю им успехов на службе!, – искренне поблагодарил стражей порядка спасённый мужчина Махамбет Рустемулы.

По словам самих стражей порядка, их главная задача – оказание первоочередной помощи населению в любой ситуации.

Для них нет лучшей награды, чем получить благодарность от граждан.