Для обеспечения чистоты Шымкента, формирования у населения экологической культуры, по инициативе акима города Мурата Айтенова, из числа сотрудников Департамента полиции была создана экополиция.

В каждый район привлечено 4 специалиста. До конца года количество специалистов планируется довести до 10.

С целью своевременного реагирования на каждое правонарушение по принципу «нулевой терпимости», были созданы чаты в сети WhatsApp, к которым подключили активных граждан, жителей домов и домкомов, блогеров.

Данный метод оказывает положительное влияние на выявление правонарушений, своевременное принятие соответствующих мер.

Кроме того, в городе проведён месячник «Шымкент — Чистый город», направленный на чистоту и обеспечение общественного порядка и безопасности. Мероприятие возобновилось с 26 апреля.

В результате проведённой работы стражи порядка за 4 месяца по принципу «нулевой терпимости» выявили 13 312 экологических правонарушений.

По статье 434-2 административного кодекса (загрязнение мест общего пользования) протокол составлен 1 927 гражданам (2020 г. — 1 138), по статье 505 (нарушение правил благоустройства) – 3 661 (2020 г. — 721).

Помимо этого, сотрудники полка патрульной полиции приняли административные меры в отношении 7 724 водителей грузовиков, которые загрязнили дорожное покрытие.

В этой связи призываем жителей не выбрасывать мусор в неустановленных местах. И не забывать, что каждый из нас несёт ответственность за статус «Шымкент — Чистый город»!