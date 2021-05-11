Елбасы направил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с вооружённым нападением на школу в столице Татарстана, повлёкшим человеческие жертвы.

«С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о гибели детей и взрослых в результате трагедии, произошедшей в школе №175 города Казани. Разделяя боль утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», – говорится в телеграмме.