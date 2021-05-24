Не для всех людей актуальной является поговорка «Мой дом — моя крепость». Иногда нахождение в жилище угнетает настолько, что хочется бежать.

Как понять, что является источником таких эмоций: просто плохое настроение или негативная энергетика жилища? Проверяем с помощью простых предметов.

Очевидные признаки

В доме, где благоприятная энергетика, наблюдается следующие явления: цветы в вазе долго не сохнут; вода долго испаряется; деревянные предметы на ощупь не очень теплые, а металлические — не слишком холодные; монета громко звенит, когда падает.

А вот как обстоят дела в жилье, где преобладает негатив: монета глухо падает на пол, не издавая громких звуков; горячая еда даже в кастрюле остывает быстро; сливочное масло быстро тает; когда горит свеча, то она трещит и коптит; соль мгновенно растворяется в воде.