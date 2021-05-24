Не для всех людей актуальной является поговорка «Мой дом — моя крепость». Иногда нахождение в жилище угнетает настолько, что хочется бежать.
Как понять, что является источником таких эмоций: просто плохое настроение или негативная энергетика жилища? Проверяем с помощью простых предметов.
Очевидные признаки
В доме, где благоприятная энергетика, наблюдается следующие явления: цветы в вазе долго не сохнут; вода долго испаряется; деревянные предметы на ощупь не очень теплые, а металлические — не слишком холодные; монета громко звенит, когда падает.
А вот как обстоят дела в жилье, где преобладает негатив: монета глухо падает на пол, не издавая громких звуков; горячая еда даже в кастрюле остывает быстро; сливочное масло быстро тает; когда горит свеча, то она трещит и коптит; соль мгновенно растворяется в воде.
После того как вы выявили негативные энергетические очаги в жилище, пришло время заняться их чисткой. Для этого можно воспользоваться одним из этих двух способов: Поставьте стакан с водой в проблемную зону. Наутро вылейте воду за порог.
Отлично вбирает в себя негатив древесина, в частности рябина, клен, вишня. Положите несколько веточек. Периодически обновляйте древесину, выбрасывая старую и подкладывая новую.
Также не забывайте о том, что вы сами можете способствовать образованию негатива в жилище: своими мрачными мыслями, пессимистичным настроем, сквернословием, ссорами с домочадцами, проявлением агрессии и гнева. Научитесь контролировать свои эмоции и настраивайтесь на позитив. Перед сном вспоминайте все хорошее, что случилось за день, а утром думайте о том, что позитивное произойдет сегодня.
Источник: fb.ru