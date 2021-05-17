Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения ресурсосберегающего сознания и привлечения их внимания к бережливому использованию энергии, тем самым побуждая детей к изучению элементарных принципов энергосбережения.

По информации организаторов, в конкурсе может принять участие любой ребёнок в возрасте от 4 до 17 лет.

Для участия в конкурсе необходимо разместить с 6 по 21 мая 2021 года в социальной сети Instagram изображение рисунка, отметить организатора конкурса @eedi.kz и поставить хэштеги #Энергияүнемдеу, #Ээглазамидетей.

Рисунки могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) и представлены в электронном виде в личном аккаунте участников или их родителей (опекунов), имеющие открытый профиль Instagram и подписанные на официальную страницу организаторов @eedi.kz.

В каждой категории предусмотрено по три призовых места: за первое место – ноутбук, второе – планшет, третье – электронная книга.

А обладатель гран-при получит смартфон Apple iPhone SE.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе доступна на сайте http://www.eeq.kz, а также на официальной странице организатора http://kazee.kz/.