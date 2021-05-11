Магазин «Ажур» — это первый текстильный дисконт-центр Шымкента в новом концептуальном формате.

Шторы от 1500 тенге, турецкие ткани по оптовым ценам, жалюзи, скатерти и салфетки от 800 тенге, диванные подушки, пуфы и комплекты детского белья для детей, — все это предлагает магазин «Ажур».

«Клиенты могут приходить со своими замерами. Они могут здесь же их прошить или же приобрети готовые шторы от полторы тысячи и выше», — рассказывает Халметова Жамиля, представитель магазина «Ажур».

Первые покупатели уже успели оценить важные преимущества. В «Ажуре» есть всё для создания домашнего уюта и комфорта. Выбор — огромен! Новый текстильный бренд гарантирует высокое качество! Главным преимуществом магазина является то, что имея собственное производство, ассортимент обновляется каждый понедельник. Здесь можно купить готовый товар или заказать личный пошив. Дисконтные цены на готовый товар — главная фишка этого царства текстиля под названием «Ажур»!

«Я сделала большие покупки мне очень понравились салфеточки и другие приятные мелочи. Мне всегда нравятся фактура, текстиль, которые предлагает магазин «Ажур», все таки восточная душа этого требует!» — делится впечатлениями Тайырова Айя, покупатель дисконт-центра. Покупками она осталась очень довольна.

Сипайлова Инесса дизайнер , который работает со дня открытия магазина «Ажур» раскрыла секрет его популярности.

«У меня в дизайне стоит самая главная задача — чтобы это было функционально, удобно и люди получали удовольствие, находясь в пространствах, которые творит наша компания. Поэтому, я думаю, мы справились с задачей, а вдохновляемся мы всем, что вокруг нас, потому что только от позитивных эмоций, от этих ярких цветов, рисунков, узоров мы и наши клиенты получают хорошее настроение. Мы, как говорится, вдохновляем друг друга».

Первый текстильный дисконт-центр «Ажур» это не просто магазин, это творческая дисконт-площадка, где вы найдете неповторимые элементы декора своего дома. Магазин снабжает предметами интерьера не только Шымкент. «Ажур» сегодня составляет достойную конкуренцию ведущим производителям Казахстана. У модного бренда есть постоянные клиенты и в Европе!

Ждем вас по адресу: пр. Тауке хана, 73, второй этаж (остановка Чернышевского.)

Телефон:+7 (747) 169 3063⠀@azhur_discount