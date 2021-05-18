Руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент Б.Булатбеков ознакомился с ходом строительных работ по инфраструктурному обеспечению микрорайона Асар-2.

Строительство систем питьевого водоснабжения в микрорайоне Асар-2 началось в мае 2020 года. В настоящее время завершены 60 процентов работ. Строительство водопровода протяженностью 156,1 км будет завершено и введено в эксплуатацию в октябре 2021 года. В результате 2 723 абонента микрорайона Асар-2 будут обеспечены качественной питьевой водой.

Также в целях обеспечения природным газом микрорайона Асар-2 подрядной организацией ТОО «Отау строй» ведутся строительные работы. На сегодняшний день завершено 92,2% строительных работ. По плану строительство планируется завершить до ноября текущего года и обеспечить газом 2 771 жилой дом.

В целях обеспечения качественным электроснабжением данного жилого массива в 2019 году из бюджета на проведение строительных работ были выделены средства, подрядной организацией определено АО «Ремстрой Алматы».

В настоящее время завершены и готовы к подключению внутренние электрические сети микрорайона Асар-2. Однако строительство подстанции 110 кВ «1-М-1» и подстанции 220 кВ «Бозарык», которые являются источником подключения, продолжаются. Строительство подстанции будет завершено в июле.

После завершения строительства данных двух объектов электричество будет подведено к новым сетям. В результате качественной электроэнергией будут обеспечены 2765 жилых домов.