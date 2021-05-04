В преддверии празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы на улицах Шымкента появились баннеры с фотографиями лучших военнослужащих срочной службы.

Молодые ребята были призваны в ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Казахстана осенью 2020 года из Шымкента и проходят службу в воинских частях в разных регионах нашей страны.

Каждый баннер сопровождается данными военнослужащего: в каком городе, воинской части и в каких войсках он служит.

В департаменте по делам обороны города отметили, что эти солдаты с честью и достоинством выполняют свой воинский долг, демонстрируя только лучшие качества, добиваются высоких показателей.

Они гордость своих родителей и лучший пример для молодежи.