Нурсултан Назарбаев прибыл в Туркестан. Об этом пресс-секретарь президента Айдос Укибай написал на своей странице в Twitter.
Елбасы ознакомился с планами развития ботанического сада «Яссы» города Туркестана.
Елбасы ознакомился с планами развития ботанического сада "Яссы" города Туркестана. Кроме того, Н.Назарбаеву была представлена информация о ходе реализации проекта по созданию археологического парка "Городище Культобе" pic.twitter.com/Ex9vRFCo85
— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) May 11, 2021
Кроме того, Н.Назарбаеву была представлена информация о ходе реализации проекта по созданию археологического парка «Городище Культобе».
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ хандығына арналған мемориалдық кешеннің ашылу рәсіміне қатысты pic.twitter.com/2dK8vhyHPq
— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) May 11, 2021