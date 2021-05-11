Назарбаев в Туркестане

Нурсултан Назарбаев прибыл в Туркестан. Об этом пресс-секретарь президента Айдос Укибай написал на своей странице в Twitter.

Елбасы ознакомился с планами развития ботанического сада «Яссы» города Туркестана.

Кроме того, Н.Назарбаеву была представлена информация о ходе реализации проекта по созданию археологического парка «Городище Культобе».