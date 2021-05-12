В Шымкенте прошла очередная XLII отчетно-выборная конференция городского филиала партии «Nur Otan».

В связи с эпидемиологической ситуацией 130 делегатов, избранных от местных филиалов, участвовали онлайн на платформе Zoom. Заслушан был отчет о проделанной работе за 2019-2020 годы,были обсуждены задачи на предстоящий период.

В Шымкенте насчитывается около 35 тысяч партийцев. Они объединены в 49 первичных организаций, которые являются основными силами партии. В отчетном периоде в рамках партийных проектов «Ардагерлерді ардақтайық», «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы», «Жастар Отанға!», «Құтты мекен», «Халыққа көмек» проведено более тысячи мероприятий с охватом свыше 150 человек. Большинство поступивших в общественные приемные филиала партии обращения граждан получили положительное решение.

Жанар БЕКТАЕВА, первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan»:»Придерживаясь принципа Достойную жизнь каждому партией была составлена 216 программ с охватом значимых 94 задач по 7 приоритетным направлениям. Документ был составлен таким образом, все проблемы сел, городов и регионов были учтены . В предстоящие пять лет мы будем работать над его реализацией».

Председатель филиала заверил программа в Шымкенте составлена с учетом возможностей и ресурсов мегаполиса.

Мурат АЙТЕНОВ, председатель Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan»:» Я приведу лишь цифры: Объем бюджета города в 1994 года был 1 млрд, в этом году он составляет — 464 млрд тенге. Если в те годы численность населения — была 400 тысяч, то сейчас в мегаполисе проживает свыше одного млн человек. Сравните в середине 90 -ых прошлого столетия школ было 72. В этом году их количество достигло 183. За годы независимости проделано немало дел».

Вместе с достижениями партийцы открыто говорили и о недостатках. В основном это касалось партийных взносов.

Тимур БОРИБАЕВ, член ревизионной комиссии г. Шымкента:» За неуплату партийных взносов в 2019 году из партии исключены 243 человек, в 2020- году -169. Чтобы повысить ответственность каждого партийца комиссией было оказана методическая помощь первичным партийным организациям в укреплении дисциплины и выполнения своих обязанностей».

Внесены изменения и дополнения в состав политсовета Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan», избрана контрольно-ревизионная комиссия. Итоги конференции подвел аким города, председатель филиала партии «Nur Otan» Мурат Айтенов. Он дал ряд конкретных поручений партийному активу. Неукоснительное выполнение предвыборной программы партии на ближайшие 5 лет. О всех проводимых работах информировать население, быть активными и оперативно решать возникающие проблемы на местах.