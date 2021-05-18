В рамках комплексной работы по развитию туристской инфраструктуры города организованы парковочные места для туристических автобусов.

Пилотный проект был реализован совместно с управлением туризма города, департаментом полиции города Шымкент и городским управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Парковочные места для туристских автобусов «Bus Stop» организовываются в наиболее привлекательных для жителей и гостей города местах.

Первая точка находится в центральной части города, на площади Аль-Фараби.

Прибывшие сюда туристы могут посетить «Арбат» и ТРЦ «Shymkent Plaza».

В ближайшее время в эксплуатацию будут введены специальные парковки у памятника Байдибек би, Шымкент-Цирк, площади Наурыз, Дендропарка и Ордабасы.

— Теперь туристы, приехавшие в город, смогут быстро найти автостоянки, расположенные на территории духовно-культурного центра. О необходимости такой инфраструктуры городские туроператоры давно подняли вопрос. Работа в направлении создания комфортной городской среды для туристов будет продолжена, — сказал руководитель управления туризма Олжас Шинтаев.

Парковки «Bus Stop», направленные на развитие туристического потенциала города, реализуется в рамках пилотного проекта.