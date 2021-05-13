По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, востоке и на северо-востоке Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами. Остальная территория Казахстана будет находиться в поле повышенного давления в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и севере – туман, на юго-западе – пыльная буря, на востоке возможен град.

В Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, в Туркестанской области порывы 23 м/с. В Северо-Казахстанкой области ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра днем местами 15-20, порывы 23 м/с. В Жамбылской, Атырауской, Павлодарской, днем в Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – туман, в Восточно-Казахстанской днем возможен град, в Кызылординской – пыльная буря

В Кызылординской области местами, в Алматинской области в отдельном районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +29..+24 °C, без осадков, умеренный ветер. Завтра: +19..+31 °C, без осадков, свежий ветер.