Практический по всей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

В связи с прохождением атмосферных фронтальных систем местами пройдут дожди с грозами, градом, в северной половине, в центре и востоке местами сильный дождь, шквал. Лишь на юго-западе РК ожидается погода без осадков, местами ожидается туман. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге местами – пыльная буря.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, возможен град. В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, возможен град. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, возможен град. Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Днем в Кызылординской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Костоанайской, Жамбылской, днем Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в Жамбылской области возможен град. Днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 16 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, местами Атырауской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +33..+26 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +20..+30 °C, cлабый дождь, слабый ветер.