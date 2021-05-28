Северо-запад, север, центр Казахстана будут под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается погода без осадков.

На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, шквал, возможен град. В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Карагандинской, днем в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами – туман.

Днем в Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохранится сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Алматинской, в отдельных районах Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +34..+29 °C, cлабый дождь, тихий ветер. Завтра: +23..+35 °C, без осадков, легкий ветер.